Tina York (63) spaltet die Gemüter – und bringt einige deutsche Promis schon nach der ersten Folge richtig auf die Palme! Seit Freitagabend ist es endlich wieder so weit: Das Dschungelcamp bringt seine neuen Bewohner an den Rand der Verzweiflung. Verzweifelt sind allerdings vor allem die prominenten Dschungel-Fans, die schon nach Show-Auftakt genug von Tina haben. "Das, was ich bis jetzt gesehen hab, zeigt, dass sie und ich auf jeden Fall nicht klar kommen würden in diesem Camp. Ich finde sie ultraanstrengend und ich mach auch keinen Hehl draus", haut Moderator Maurice Gajda im Promiflash-Interview raus. Auch Fräulein Menke (57) ist nicht sonderlich begeistert von der 63-Jährigen. Unterstützung bekommt sie allerdings von Ex-Camperin Micaela Schäfer (34).