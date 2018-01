Bricht Matthias Mangiapane (34) den Dschungel-Rekord von Larissa Marolt (25)? Das Model nahm 2014 bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus (29) teil. Beim Kampf um die Dschungelkrone musste die 25-Jährige damals zehnmal zur Prüfung antreten – davon achtmal in Folge. Vor dem Start der diesjährigen Staffel sah es so aus, als ob Jennifer Frankhauser (25) ein Dauer-Abo für die Challenges bekommen würde. Doch nun gibt es einen neuen Kandidaten für diese Rolle: TV-Gesicht Matthias Mangiapane!

Ob der Ex-Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer nun zum dritten Mal von den Zuschauern für die Prüfung ausgewählt wird? Matthias ist sich dessen jedenfalls bereits sicher: "Ich komme auch morgen wieder, versprochen", witzelt der Hesse in der heutigen Sendung. Und was glaubt ihr? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!