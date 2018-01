Riesen-Prüfungsshitstorm für Jennifer Frankhauser (25)! Am Donnerstagabend gab RTL endlich die Dschungelcamp -Kandidaten bekannt. Die jüngere Halbschwester von Daniela Katzenberger (31) wird mit elf anderen Promis um die Blätterkrone kämpfen. Kurz darauf folgten die ersten offiziellen Busch-Fotos . Auf einem Bild posiert das Netz-Sternchen mit einer Plüschkatze und bringt damit die Promiflash -Leser zum Kochen: Sie wollen Jenny jetzt in jeder Challenge sehen!

Der Schnappschuss mit dem Kuscheltier ist zu viel für Danielas Fans! Sie sehen darin eine Kampfansage an die Kultblondine – und wollen, dass Jenny jede Ekel-Aufgabe bewältigen muss! "Ich hoffe, sie hat jeden Tag eine Dschungel-Prüfung. Am besten zweimal am Tag" oder "Ich weiß jetzt schon, wer zur Dauerprüfung muss. Die schreit ja regelrecht danach", forderten zwei Promiflash-Leser. Eine Userin geht noch weiter: "Ich schwöre, ich rufe jeden Tag an, damit sie Vaginas und Wildschweinpenisse zum Essen bekommt. Mir egal, wie hoch die Rechnung wird!"