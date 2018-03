Hat sie jetzt auch Lust aufs Heiraten bekommen? Anna Wilken (21) ist seit ihrer Teilnahme an Germany's next Topmodel mit Co-Kandidatin Betty Taube-Günter (23) befreundet. Die heiratete im November 2016 ihren Fußballerfreund Koray Günter (23). Anna ist seit ein paar Jahren ebenfalls mit einem Kicker zusammen. Ob sie mit ihrem Sargis Adamyan (24) jetzt auch vor den Traualtar treten will, verriet Anna im Promiflash-Interview: "Ich weiß nicht, also momentan, ich bin jetzt 21, ich würde bestimmt nicht nein sagen, wenn er mich jetzt fragen würde, definitiv nicht. Aber das ist für mich irgendwie noch so weit weg." Auch vom Konzept der Ehe ist das Model noch nicht ganz so überzeugt.



