Hat er da etwa einen kleinen Konkurrenten? Auf den etwas steinigen Weg zur großen royalen Hochzeit klappern Prinz Harry (33) und seine Liebste Meghan Markle (36) derzeit das gesamte Königreich ab. So stand am Donnerstag der Besuch einer Schule in Wales' Hauptstadt Cardiff an – und dort sorgte eine niedliche Auskunft für einige Lacher: Supercharmant und wortgewandt reagierte Harry auf eine neugierige Frage eines kleinen Jungen!