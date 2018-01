Sie hat es wieder getan. Zum 2. Mal durfte Lamiya Slimani, Schwester von Sami Slimani (27), am Donnerstag bei der Berlin Fashion Week laufen. Im Rahmen der Maybelline Urban Catwalk Fashion Show trat sie in einem knappen Lederoutfit und strengen Braids vor die wartende Fashion-Elite – da kann sogar Lookalike Kim Kardashian einpacken. Bereits 2017 wurde die Brünette als erstes Curvy-Model vom Make-Up-Hersteller gebucht. In diesem Jahr teilte sie sich den Runway mit Größen wie Lena Gercke (29), Bonnie Strange (31) und Adriana Lima (36).