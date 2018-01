In einem Interview mit der Bild erklärte Hubert das Temperament des VOX-Gesichtes: "Matthias ist sehr impulsiv. Der rastet von 0 auf 1.000 aus. Der sagt zu mir auch: 'Du bist blond von Kopf bis Fuß', der meint es aber nicht so", spielte er auf die Worte seines Liebsten nach der verbockten Buschaufgabe an. Der 50-Jährige wäre auch etwas anders an die Sache rangegangen und ergänzte ironisch: "Der Lagerkollaps kommt auf jeden Fall. Wir waren im Sommerhaus, wir haben das miterlebt. Ihr könnt euch auf was gefasst machen!" Prophezeit da jemand etwa schon einen kleinen Dschungelteufel?