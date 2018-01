Dschungelcamp-Kandidat Daniele Negroni (22) meldet sich mit einem neuen Song zurück – inklusive versextem Clip! In dem Musikvideo zu "Too Far" geht es mit Model Alyssa ziemlich heiß her: Bei einem halb nackten Work-out und einer Kissenschlacht haben der Sänger und die brünette Beauty jede Menge Spaß. Unterstützung bekommt Daniele in dem Clip noch von einer anderen Dame: Reality-Sternchen Melody Haase (23) hat einen Gastauftritt im Video.