Was für eine Überraschung! Jennifer Frankhauser (25) kämpft gerade in Down Under im Dschungelcamp um die Blätterkrone – und musste in der gestrigen Folge ordentlich einstecken. Der Ausgang einer Challenge sorgte für jede Menge Tränen bei der Schlagersängerin. Unterstützung bekam sie jetzt von ihrer Halbschwester Daniela Katzenberger (31), mit der sie eigentlich seit Monaten megazerstritten ist. Die Katzen-Fans flippten vor Freude über Danis Aktion vollkommen aus!

Ihre kleine Sis weinen zu sehen, war anscheinend zu viel für Daniela. Sie machte Jenny via Instagram Mut: "Du bist viel stärker als du denkst. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich!" Die Follower der Kultblondine waren bewegt von Danielas Unterstützung. "Gänsehaut! Familie bleibt am Ende Familie", "Richtig schön! Ihr seid Schwestern. Blut ist eben doch dicker als Wasser" oder "Wow, ich bekomme Gänsehaut. So eine tolle Geste von dir. Respekt", waren nur drei der unzähligen User-Kommentare.

Kommt jetzt etwa endlich die große Katzen-Versöhnung? Die Fans würden es sich jedenfalls wünschen! Auch Mama Iris Klein (50) hofft, dass der Zoff zwischen ihren Mädels endlich ein Ende findet. "Mein größter Wunsch ist es, dass Daniela ihrer Schwester Jenny einen Brief in den Dschungel schreibt. Und dann muss Jenny den Brief im Camp vor allen anderen vorlesen, das wäre ein sehr emotionaler Moment", verriet Iris vor Kurzem im Interview mit Bild.

