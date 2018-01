"Mein größter Wunsch ist es, dass Daniela ihrer Schwester Jenny einen Brief in den Dschungel schreibt. Und dann muss Jenny den Brief im Camp vor allen anderen vorlesen, das wäre ein sehr emotionaler Moment", verriet Iris im Bild -Interview. Ob handgeschriebene Zeilen der Katze die Wogen wirklich wieder glätten würden? Vielleicht könnte der Plan funktionieren: Immerhin befindet sich Jenny im australischen Dschungel in einer Extremsituation und ist dort auf sich ganz alleine gestellt!

Jetzt muss nur noch die Kult-Blondine selbst mitspielen. Mit der sei Iris täglich per WhatsApp in Kontakt. "Ich werde das Daniela mal vorschlagen und hoffe, sie findet die Idee auch gut und lässt sich darauf ein." Was meint ihr: Ist ein Brief die rettende Idee, um die Familie wieder zusammenzubringen? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!