Süße Quasselstrippe! Die zweijährige Sophia Cordalis (2) kann nicht nur in ihren drei Muttersprachen Englisch, Deutsch und Spanisch bis zehn zählen: Kürzlich lernt die kleine Prinzessin, ihren Namen auszusprechen. In einem niedlichen Video auf Instagram teilt die stolze Mama Daniela Katzenberger (31) die Plauder-Fortschritte ihrer Tochter mit der Fan-Gemeinde. Dabei wird schnell klar: Der Name der kleinen Frohnatur ist gar nicht so einfach zu artikulieren. Und dann ist die Verwirrung perfekt: Warum heißt Mama mit Nachnamen nicht Cordalis?