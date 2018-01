Manchmal ist es eben doch ganz praktisch, in einer Beziehung zu sein. Das musste Jane Fonda (80) kürzlich am eigenen Leib spüren. Mit einem megawitzigen Social-Media-Post bewies die Hollywood-Diva aber Humor – und machte sich herrlich über sich selbst lustig!

Bei einer Gala vor einigen Wochen tauchte Jane in einem wunderschönen schwarzen Spitzen-Dress auf. Es saß wie auf den Leib geschneidert – und genau das entpuppte sich später als Problem. Die Singlelady kam nachts bei sich zu Hause nicht mehr aus dem Kleid! Auf ihrem Instagram-Profil postete die 80-Jährige erst ein Bild von dem glamourösen Abend und schrieb dazu: "Das bin ich auf dem roten Teppich der L.A. Museum of Modern Art Gala." Kurze Zeit später folgte ein weiterer Schnappschuss von Jane in der Robe: "Hier bin ich am nächsten Morgen. Ich habe den Reißverschluss von meinem Kleid nicht aufbekommen und habe darin geschlafen."