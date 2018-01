Wow, ihre neue Frisur kann sich wirklich sehen lassen! Über zwei Jahre ist es nun schon her, dass Shannen Doherty (46) die Diagnose Brustkrebs erhielt. Die Schauspielerin ließ sich davon aber nicht unterkriegen und nahm den Kampf gegen die Krankheit auf – mit Erfolg! Durch die Chemotherapie fielen ihr die Haare aus, doch mittlerweile wachsen diese wieder fleißig nach. So sehr sogar, dass Shannen nun beim Friseur war und das Ergebnis superstolz ihren Fans auf Social Media präsentiert.

Mit neuer Frise zeigt sich die 46-Jährige vor Kurzem stolz auf Instagram: "Ich kann nicht aufhören, mit meinen Fingern durchzufahren! Er ist die Vokuhila losgeworden, die ich getragen habe", freut sich die Powerfrau und bedankt sich damit noch einmal bei ihrem Friseur, der endlich den nervigen "vorne kurz, hinten lang"-Schnitt beseitigt hat. Nun trägt die Ex-Charmed-Darstellerin einen modernen Look, den auch bei ihre Fans fantastisch finden. Manchen Usern gibt ihr Foto sogar Kraft, wie ein Kommentar zeigt: "Meine Haare wachsen nach der Chemotherapie jetzt auch wieder und ich kann nicht erwarten, bis es so gut aussieht wie bei dir!"