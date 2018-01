Nach nur wenigen Wochen Verlobung läuten bei Denise Temlitz und Pascal Kappés tatsächlich schon bald die Hochzeitsglocken! Der Termin beim Standesamt steht und so langsam flattern der Braut ziemlich die Nerven! "Oh mein Gott, und jetzt fängt es an, dass ich das erste Mal aufgeregt und etwas nervös bin", verriet Denise jetzt in ihrer Instagram-Story. Nicht nur die Ringe sind schon besorgt, auch das Hochzeitskleid ist offenbar gefunden! Den genauen Termin behält das Paar aber bislang noch für sich.