Alle Zeichen stehen auf Versöhnung! Seit Monaten liegen Daniela Katzenberger (31) und ihre Halbschwester Jennifer Frankhauser (25) im Clinch. An eine Aussprache war nicht zu denken – bis jetzt! Jenny ist momentan im Dschungelcamp und hat dort mit einigen Problemen zu kämpfen. Unterstützung bekommt sie jetzt in Form eines Instagram-Posts überraschend von Dani. Damit aber nicht genug, auch in einem Facebook-Livestream wünscht sie der 25-Jährigen nun nur das Beste: "Das, was ich über sie denke und was ich für sie empfinde, das hab ich heute gepostet. Das hab ich auch schon die ganze Zeit so gesagt. Immer wenn ich auf das Thema angesprochen wurde, auf Jennifer, hab ich immer gesagt, dass ich ihr alles Gute wünsche." Von Danielas Seite aus fließe kein böses Blut.