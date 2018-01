Steht nach dem Dschungelcamp endlich die Versöhnung an? Zwischen Jennifer Frankhauser (25) und ihrer großen Schwester Daniela Katzenberger (31) herrscht seit Monaten Funkstille. Die diesjährige Camperin wirft der Katze vor, sich nach dem Tod von Jennys Vater nicht in ihrem Sinne verhalten zu haben. Jetzt, da Jenny im TV-Dschungel um die Krone kämpft und von der Außenwelt völlig abgeschirmt ist, macht Daniela auf Instagram den ersten Schritt in Sachen Schwestern-Zusammenführung. Wie Jenny nach ihrer Zeit im australischen Urwald darüber denken wird?