Daniela Katzenberger (31) reicht ihrer Halbschwester Jennifer Frankhauser (25) virtuell die Hand. Via Social Media verkündet der TV-Star, stolz auf die Dschungelcamp-Kandidatin zu sein. Jenny kann sich derzeit nicht äußern, weil sie sich noch immer in Down Under befindet. Vor der Abreise spricht sie aber mit Promiflash über eine mögliche Versöhnung: "Hab ich auch kein Interesse daran, also ..." Ob sie ihre Meinung ändert, wenn sie aus Australien zurückkehrt?