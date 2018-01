Ist er schuld an den Verlusten? Im vergangenen Oktober hagelte es für Kevin Spacey (58) Negativschlagzeilen. Nachdem der Hollywoodstar öffentlich der sexuellen Belästigung beschuldigt worden war, ging es mit seiner Schauspielkarriere bergab. Während seine Rolle in einem bereits fertig produzierten Film komplett gestrichen worden ist, flog er auch aus seiner erfolgreichen Netflixserie House of Cards raus. Doch wie The Wrap berichtet, könnte dieser Schritt dem Streamingdienst teuer zu stehen kommen. Das Spacey-Aus soll zu Einbußen in Höhe von 39 Millionen Dollar geführt haben.