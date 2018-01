Oliver Pocher (39) macht einen auf Influencer! Auf seinem neuesten Instagram-Pic frohlockt der Comedian in Websternchen-Manier am Strand in Hawaii. Ganz ironisch schreibt er unter das Beach-Bild: "Endlich auch mal ein #SocialMediaBitch-Sprungfoto von mir!" Doch nimmt er sich damit wirklich nur selbst auf die Schippe, oder steckt dahinter ein fieser Seitenhieb gegen seine Ex Alessandra Meyer-Wölden (34)? Seiner Fangemeinde kommt das Motiv nämlich bekannt vor: Auch die Blondine postete schon einige Sprung-Fotos vor Traumkulisse.