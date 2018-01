Das war leider eine Bauchlandung! Lidwine Titti versuchte ihr Glück bei Dieter Bohlens (63) Castingshow DSDS . Ganz mutig ging sie in die erste Castingrunde und sagte noch von sich, dass sie der Star in ihrer Familie sei. Vor allem ihr Talent als Sängerin und Tänzerin wolle sie der Jury unter Beweis stellen. Das tat sie dann auch. Nur leider hatte die Runde um Dieter nur Gelächter für Lidwine übrig!

Voll Selbstvertrauen betrat sie den Raum, doch schon bei ihrem Namen ging das Gekicher los. Ihre Performance zu Beyoncés "Dance for You" startete die Kamerunerin sitzend auf einem Stuhl – mit dem Rücken zur Jury. Deren anfängliche verwirrte Blicke mutierten aber schnell zu hemmungslosem Prusten: Als Lidwine erst einmal so richtig loslegte, brachen bei den vier Juroren wirklich alle Dämme. Dafür sorgte die mutige Casting-Teilnehmerin nicht nur mit ihrem gewöhnungsbedürftigen Gesang, sondern auch mit ihren wilden Moves: Lidwine verausgabte sich so leidenschaftlich, dass ihr Oberteil hochrutschte und ein unfreiwilliger Bauchtanz draus wurde!