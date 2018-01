Was für ein Superdaddy! Seit Anfang 2017 ist das Familienglück von Bradley Cooper (43) und Irina Shayk (32) perfekt. Am 21. März erblickte das gemeinsame Töchterchen Lea de Seine das Licht der Welt. Seitdem dreht sich alles um den Spross der Zwei. Nun machte die Happy-Family einen Strandausflug, bei dem sich vor allem Papa Bradley liebevoll um die Kleine kümmerte!

Eine Familie wie aus dem Bilderbuch! Total entspannt verbrachten Irina und der "Hangover"-Star vor wenigen Tagen einen Beachday am Strand südlich von Los Angeles. Das erste Mal seit Monaten zeigte sich das Dreiergespann wieder in der Öffentlichkeit. Wie die Bilder auf Daily Mail zeigen, lag das Pärchen ganz gelöst mit ihrer kleinen Prinzessin im Sand. Lea verzückte dabei vor allem ihren Daddy, den sie spielerisch an die Nase fasste. Total fürsorglich fütterte der Schauspieler sein Mädchen. Die Topmodelmama relaxte derweil neben dem Duo und beobachtete das bunte Treiben.