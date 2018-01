Auf der Titelseite trägt Reese ein hautfarbenes Kleid mit XXL-Schlitz. Die 41-Jährige lehnt sich an Oprah und winkelt ihre Beine seitlich an. Bei genauerem Betrachten sieht es so aus, als ob der Schauspielerin plötzlich ein drittes Bein gewachsen wäre. Und auch die Moderatorin überzeugt mit auffällig vielen Gliedmaßen: Im Inneren der 24. Ausgabe ist die 63-Jährige mit gleich drei Händen zu sehen: Eine ist locker in die Hüfte gestützt, eine andere liegt auf ihrem Oberschenkel und die letzte umgreift Reese' Taille.