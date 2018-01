Sie hat es nicht leicht: Seit sie 16 Jahre alt war, stand Ann-Kathrin Brömmel (28) für verschiedene Modeljobs vor der Kamera – doch bereits viel früher musste die schöne Freundin des Nationalspielers Mario Götze (25) viel Kritik und abschätzige Blicke für ihr gutes Aussehen einstecken, wie sie im exklusiven Promiflash-Interview erzählt: "Es war bei mir in der Grundschule schon so, die Lehrer haben einen schon so behandelt. Das zog sich so durchs ganze Leben, aber man baut da halt so 'ne kleine Mauer für sich auf und dann ist es auch in Ordnung!"