Weniger Lust, mehr Romantik! Ab 8. Februar läuft endlich das große Fifty Shades of Grey-Finale in den deutschen Kinos. Doch bis es auf der Leinwand wieder heiß hergeht, versüßen Liam Payne (24) und Rita Ora (27) den Fans die Wartezeit. Die beiden Sänger haben sich nämlich für den Soundtrack "For you" zusammengetan. Am Freitag veröffentlichte das Duo das Musikvideo und setzte darin auf eine für die Filmreihe ungewohnt große Portion Romantik.