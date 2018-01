Cathy Hummels (29) gewährt ihren Fans einen ganz besonderen Einblick in ihr Mutterglück! Die Designerin und ihr Mann Mats Hummels (29) freuen sich vor wenigen Tagen über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Jetzt zeigt Cathy, wie sie ihren Spross groß und stark füttert: In einem Clip in ihrer Instagram-Story ist neben ungewohnt viel Oberweite auch ein Baby-Händchen zu sehen. Die Fashion-Expertin ist damit eine von vielen Promi-Mamas, die auch öffentlich stillen: Unter anderem geben Popstar Pink (38), Topmodel Candice Swanepoel (29) und deutsche Stars wie Sara Kulka (27) ihren Kids die Brust, ohne sich zu verstecken.