Die offizielle Bekanntgabe des Starttermins für die elfte Staffel Let's Dance sorgte sicherlich nicht nur bei Neu-Moderatorin Victoria Swarovski (24), sondern auch bei den tanzbegeisterten Fernsehfans für Begeisterung. Ab dem 9. März treten die deutschen Promis wieder gegeneinander an und versuchen sich in Standard- und Lateintänzen. Einen Wermutstropfen müssen die Zuschauer allerdings verkraften – zwei der bekannten Profitänzer werden in diesem Jahr nicht dabei sein!