Nicht nur bei der beliebten Daily Rote Rosen, sondern auch privat sind Jo Weil (40) und Hakim-Michael Meziani (50) wie echte Brüder. Das verriet der schöne Schauspieler bei der Ghost-Musicalpremiere in Berlin gegenüber Promiflash. "Das hat gleich vom ersten Tag so super gematcht und wir haben, ehrlich gesagt, auch 90 Prozent aller Szenen zusammen und den mag ich sehr, sehr gerne. Das ist tatsächlich so ein Bruderverhältnis inzwischen."