Ist das etwa ein Baby-Bäuchlein? Bei der 60. Grammy Awards-Verleihung gaben sich die größten Stars der Musikbranche die Ehre. Auch Rihanna (29) ließ es sich nicht nehmen, an diesem Abend in New York ihr Können zu zeigen. Ihr Auftritt im engen Dress heizte jetzt aber die Gerüchteküche wieder an: Ist die "Diamonds"-Interpretin schwanger?