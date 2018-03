Warum trägt Rihanna (29) nur noch weite XXL-Kleider? Versteckt sie etwa einen Babybauch? Diese drei Anzeichen sprechen für eine mögliche Schwangerschaft: Erstens: Rihanna soll momentan sehr verliebt in den saudischen Milliardär Hassan Jameel sein. Die Sängerin hüllt sich bis jetzt in Schweigen, doch ein Insider verriet gegenüber Daily Mail: "Sie haben viel gemeinsame Zeit fernab der neugierigen Öffentlichkeit verbracht und es ist wirklich ernst." Zweitens: Die Schönheit aus Barbados ist in letzter Zeit kurviger als sonst und präsentiert stolz ihre neuen Rundungen. Drittens: RiRis neue XXL-Garderobe. Ob bei privaten Familienfeiern oder auf Filmpremieren – die Musik-Ikone setzt konsequent auf üppige Prinzessinnenkleider, die einen möglichen Babybauch geschickt kaschieren könnten.



