Vom Bauernhof auf die Kinoleinwand – Schäfer Heinrich (51) hat's geschafft! Bis zum 21. Februar läuft sein allererster Film an insgesamt 15 Terminen in ausgewählten Kinos in Deutschland. Promiflash traf den kultigen Landwirt bei der Premiere in Paderborn. Im Interview plauderte der ehemalige Bauer sucht Frau-Star aus, worauf seine Fans sich bei dem Streifen ganz besonders freuen dürfen: "Es gibt ein paar schöne Szenen und auch das Thema 'Frau' ist mit drin!"