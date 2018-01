Ihr Mutterherz schlug schon sehr früh! Seit der Geburt ihrer Tochter Mia Rose blüht Sarah Harrison (26) so richtig in ihrer Mamarolle auf. Das ist allerdings keine Überraschung, wie ihre Instagram-Story vor Kurzem verriet. Darin teilte die Influencerin Aufnahmen aus dem Jahr 1993, die die knapp 2-jährige Sarah bei ihrer Lieblingsbeschäftigung zeigen: "Da übe ich schon mal mit dem Kinderwagen", erinnerte sich die 26-Jährige an ihre Vorliebe für Puppen.