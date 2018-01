Wie schlägt sich Barbara Meier (31)? Das Model soll in diesem Jahr bei Let's Dance mitmachen – doch wie stehen ihre Chancen auf den Sieg? Beim Sempernopernball in Dresden schätzen Germany's next Topmodel-Kolleginnen wie Betty Taube (23) die Lage im Promiflash-Interview ein: "Ich glaube, Barbara wird sich ziemlich gut bei 'Let's Dance' schlagen, weil sie ist ja auch so ein künstlerischer Mensch. Ich glaube, sie kann richtig gut tanzen und auch singen." Kim Hnizdo (21) beschrieb die Rothaarige als zielstrebige Frau, die sich deshalb sehr gut in der Show machen werde.