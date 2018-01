Kim Kardashian (37) rüstet sich mit einem komplett neuen Look gegen ausdauernde Kritiker! Zuletzt kommt ihr nackter Wallemähnen-Style gar nicht gut bei manchen Fans an – die wollen stattdessen lieber endlich Fotos von ihrem jüngsten Familienzuwachs Chicago West sehen. Statt sich den verärgerten Followern zu beugen, zeigt sich die Frau von Kanye West (40) nun mit einer neuen Frisur: Ihre silberne Mähne trägt die Reality-Queen nun nicht mehr offen fallend, sondern in viele kleine Braids gebändigt.