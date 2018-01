Was für eine Rasselbande! Angelina Jolie (42) und Brad Pitt (54) haben sechs gemeinsame Kinder. Bei so einer Großfamilie scheint es nahezu unmöglich, jeden Spross der Bilderbuchfamilie an ein und demselben Ort abzufangen. Bei einem Familienausflug in Frankreich geht dieser Paparazzi-Traum jetzt aber endlich mal wieder in Erfüllung!