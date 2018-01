Ein echter Romantiker! Sechs Monate sind Schauspielerin und Profi-Tänzerin Julianne Hough (29) und Eishockey-Spieler Brooks Laich (34) inzwischen verheiratet. Besonders der Sportler scheint sein Glück immer noch nicht fassen zu können. Er nutzte den internationalen "Tag der Eheleute" am 26. Januar, um seinen Gefühlen öffentlich und privat Ausdruck zu verleihen. Zu Hause überraschte er seine Herzdame mit Rosen und einem handschriftlichen Liebesbrief. Bei Instagram teilte er ein Pärchenfoto aus der Anfangszeit ihrer Beziehung und schrieb zu einem Hochzeitsfoto: "Ich bin so dankbar, diese Ehefrau mit ihrer wundervollen Wirkung auf mein Leben zu haben. Ich liebe dich so sehr!"