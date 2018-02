Und wieder müssen einige Mädels ihre sieben Sachen packen. In der heutigen Folge Der Bachelor gab Daniel Völz wirklich alles, um herauszufinden, welche Damen er unbedingt auch in der nächsten Woche weiter kennenlernen will. Neben einer leidenschaftlichen Knutsch-Orgie und mächtig Zickenkrieg forderte aber natürlich auch die vierte Nacht der Rosen wieder ihre Opfer: Für vier der Girls geht es nach Hause!