Das US-Magazin TMZ bezieht sich auf Quellen der Strafverfolgungsbehörde. Laut des Berichtes seien Polizisten in Sunland, einem Gebiet in Los Angeles, auf Streife gewesen und hätten in der Nähe eines abgelegenen Flusses ein Auto entdeckt. Zuvor sei Mark bereits als vermisst gemeldet worden, also hätten die Ermittler das Nummernschild mit denen im System verglichen. Dabei hätten sie dann festgestellt, dass es sich bei dem verlassenen Fahrzeug um Marks Auto handle. Anschließend seien die Beamten das Gebiet durchgegangen und hätten seinen leblosen Körper am Fluss gefunden. Er hatte sich an einem Baum erhängt.