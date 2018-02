Ersticken durch Erhängen, so lautet laut TMZ der Befund im Autopsiebericht, der zugleich auch bestätigt, dass es sich um Suizid und nicht etwa um einen Tod durch Fremdeinwirkung handelt. Der Fall sei damit abgeschlossen. Die Polizei hatte Marks Körper in den frühen Morgenstunden in Sunland, einem abgelegenen und von Drogenabhängigen rege besuchten Gebiet von Los Angeles geborgen. Weil der Ex-TV-Star zuvor als vermisst gemeldet worden war, hatten die Beamten das Nummernschild seines vor Ort entdeckten Autos geprüft und so schnell die Identität des Toten erfahren können. Der Fundort sei zudem nach einem Abschiedsbrief durchsucht worden, gefunden wurde aber nichts.