Tschüss, Dschungelcamp! An Tag zwölf erhielt Natascha Ochsenknecht (53) überraschend die wenigsten Zuschaueranrufe und musste deswegen die Koffer packen. Auf Instagram erklärt sie jetzt ihren Fans, warum sie in den Tagen vor ihrem Aus so wenig zu sehen war: "Ich bin echt krank geworden. Wie ihr seht: Meine Augen sind dick, meine Nase ist ist dick, ich habe eine Stirnhöhlenvereiterung." Ihre Mitcamper hätten Rücksicht auf ihre Gesundheit genommen und nominierten sie deshalb für keine Prüfung. Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" im Special bei RTL.de.