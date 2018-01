Nach seiner Verletzung 2017 ist Pietro Lombardi (25) auch dieses Jahr NICHT bei Let's Dance am Start – der Musiker soll RTL eine Absage erteilt haben. Warum, weiß seine Ex Sarah (25). Im Promiflash-Interview auf der Lambertz Monday Night 2018 in Köln verrät sie den wahren Grund für seinen Show-Korb: "Er hat mir erzählt, er kann’s einfach nicht. Er hat gesagt, er hätte es gerne gemacht, aber er traut sich einfach nicht!"