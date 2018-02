Hach, muss Liebe schön sein! Auf der Lambertz Monday Night in Köln vor wenigen Tagen zeigt sich Noah Becker (24) so gelöst und verliebt wie nie: Innig schmust er mit einer mysteriösen Lady. Doch die bringt er nicht zum ersten Mal zu einem Event mit. Taina Moreno de Oliveira Lagoeiro ist seit knapp einem Jahr stets an der Seite des musikbegeisterten Lockenschopfs. Ein Statement gab es vom Becker-Spross dazu bisher noch nicht – das ist bei diesen Turtel-Bildern aber doch ziemlich überflüssig, oder?