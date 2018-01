Für sie waren nicht nur Silvesterknaller in der Luft – vor allem die Liebe versprühte für die beiden frohe Neujahrsstimmung! "Ja, wir sind seit Kurzem ein Paar und wo die gemeinsame Reise für Marvin und mich hingeht, möchten wir für uns privat, außerhalb der Öffentlichkeit herausfinden" , verrät die hübsche Miss NRW jetzt exklusiv bei Promiflash . Auch die Unterstellungen aus Insiderkreisen, die "Mieten, kaufen wohnen"-Beauty sei noch in einer Beziehung, räumt sie direkt vom Tisch: "Außerdem möchte ich hinzufügen, dass ich seit Anfang 2017 getrennt bin", stellt die 32-Jährige unmissverständlich klar.

Verraten hat die Turteltauben ein romantischer Shopping-Bummel in den Niederlanden – dort schlenderte das frischverliebte Pärchen Arm in Arm durch die Geschäfte. Aber auch die Social-Media-Aktivität des Ex-Freundes von Bachelorette Anna Hofbauer (29) wirkte schon verdächtig: Bereits seit Juli folgt er Simone auf Instagram und liked all ihre Fotos.