Eine ehrenvolle Aufgabe – aber für wen? Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) erwarten im April ihr drittes Kind. Für das jüngste Mitglied ihrer Familie steht nach der Geburt schon ein wichtiger Termin an: die Taufe. Doch wer sind die zukünftigen Paten für den royalen Nachwuchs? Neusten Gerüchten zufolge steht Williams und Kates zukünftige Schwägerin Meghan Markle (36) hoch im Rennen!

In der amerikanischen Ausgabe des OK-Magazins verriet ein Insider mehr Details: "Sie und Meghan verstehen sich schon so gut. Kate möchte sie wissen lassen, wie sehr sie von der Familie geliebt wird. Es ist eine so große Ehre und auch Harry war überglücklich über diese Geste." Queen Elizabeth II. (91) soll allerdings weniger begeistert sein: Für die Monarchin sei diese Wahl ein voreiliger Schritt, da Harry und Meghan bisher noch nicht mal verheiratet sind. Die Einwände der 91-Jährigen könne Kate allerdings nicht verstehen.