Der Verdacht um Rocco Stark (31) und Nathalie erhärtet sich! Erst kürzlich tauchen die eigentlich ehemaligen Turteltauben in der Insta-Story des jeweils anderen auf. Ein klares Indiz für ein Liebescomeback? Auf Promiflash-Nachfrage will sich der Ladenbesitzer zu diesen Spekulationen bisher nicht äußern. Auf Instagram heizt er die Gerüchteküche jetzt aber selbst ordentlich an. Rocco regt sich nämlich über typische Pärchen-Problemchen auf!