Unter Berufung auf das Umfeld der Familie berichtet Westfalen-Blatt, der gelernte Bäcker sei am Samstagmorgen in einem Hamburger Pflegeheim gestorben. Zur Todesursache ist bislang nichts bekannt. Rolf Zacher soll bis zu seinem Tod bereits ein Jahr in der Einrichtung gelebt haben. Um seine Gesundheit hatten sich schon vor zwei Jahren die Dschungel-Fans gesorgt: Er war damals auf Anraten von Dr. Bob (68) nach Hause geschickt und in eine Klinik eingeliefert worden – nur einen Tag, nachdem Gunter Gabriel (✝75) das Lager-Abenteuer ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste.