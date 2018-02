Seit vier Jahren ist die Blondine eigentlich glücklich an ihren Boyfriend Charlie vergeben, doch mit ihrem aktuellen Instagram -Statement wirft sie massive Trennungsfragen auf! "Die letzten drei Monate waren ehrlich gesagt eine schwierige Zeit für mich und es fällt mir wirklich sehr schwer, darüber zu sprechen" , schrieb Sophia in ihrer rührenden Nachricht. Dahinter postete sie einen gebrochenen Herz-Emoji – ein eindeutiges Zeichen für das Liebesaus?

Die Beauty hielt Charlie bislang eher aus der Öffentlichkeit raus. Zwar war er das ein oder andere Mal in ihren YouTube-Clips zu sehen, doch der Mucki-Mann überließ seiner Freundin immer lieber das Rampenlicht. Die beiden kennen sich schon seit der Schulzeit, beim gemeinsamen Trainieren zum Traumbody verliebten sie sich schließlich ineinander. Diese süße Liebes-Story soll jetzt wirklich vorbei sein? Was meint ihr? Stimmt in der Umfrage ab!