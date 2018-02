Ist Der Bachelor dieses Jahr mehr Krabbelgruppe als Kuppelshow? Allein vier der verbliebenen Rosenanwärterinnen sind zehn Jahre jünger als Junggeselle Daniel Völz! Aber auch die restlichen Ladys überschreiten die 26 nur selten. Bachelor-Legende Paul Janke (36) ist das auch nicht entgangen und er lästert im Promiflash-Interview auf dem Milka-Event in der Mall of Berlin munter drauflos: "Die Mädels sind irgendwie noch so jung und wild. Insofern ist es vielleicht ein bisschen anstrengend, für viele reifere Leute bestimmt auch ein bisschen ein Kindergarten", erklärt der blonde Beau amüsiert. Unserem Daniel scheint die Altersspanne bisher aber überhaupt nichts auszumachen...