Genau genommen eine Dusche aus Fisch- und Fleischabfällen, aber was will man im Ekel-Camp auch anderes erwarten. Gemeinsam mit seiner auserwählten Prüfungspartnerin Jennifer Frankhauser (25) schlüpften die insektengebissenen Turteltauben in die Rollen von Tarzan und Jane der "Sonderfülldeponie". Der Lilaschopf trotzte dem Gestank und einem abgebrochenen Fingernagel, um ihren platonischen Busch-Boyfriend mit so viel tierischem Matsch zu überschütten, wie es nur ging. Mit zwei von vier Sternen konnten sie sich mit dem überraschenderweise nicht ausgeknockten Camp-Dornröschen Tina York (63) und Muffi-Schlumpf Daniele Negroni (22) an die gewonnene (Grill)-Wurst machen. Obwohl Letzterer doch eher auf eine andere Schlemmerei gehofft hatte: "Ich würde auch noch mal so ein Alpaka-Schwein essen." Wir machen uns gleich an die Zucht, lieber Daniele.