Er lebt den Traum aller Fast-Food-Fans: Kay One (33) ist seit Neuestem im Besitz der McDonalds Blackcard. Als Mitglied der Schnellrestaurantkette kann der megaerfolgreiche Rapper überall so viel essen, wie er will – ohne zu bezahlen! Seine Connections haben dem Ravensburger zu dieser Ehre verholfen. Für Kay steht schon jetzt fest: das ist sein Highlight 2018! Dabei wäre die heilige Karte fast im Müll gelandet, wie er im Promiflash-Interview verriet.