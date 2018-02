Sie hat einen Hammer-Body und verdient mit ihm als Model ihr Geld. Stefanie Giesinger (21) präsentiert nicht nur bei Shootings und auf Laufstegen stolz, was sie hat, auch in den sozialen Netzwerken erfreut sie ihre Fans mit sexy Fotos. Auf der Berlin Fashion Week überraschte sie im Promiflash-Interview dann plötzlich mit folgender Feststellung: "Ich bin so was von nicht perfekt!" Tatsächlich hat auch eine Beauty wie Steffi so ihre kleinen Komplexe: "Ich würde so einiges gerne ändern. Meine Hände mag ich nicht, meine Füße mag ich nicht. Meine Knie mag ich nicht."